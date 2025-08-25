Adaylar, YKS sonuçlarını öğrenmekte bekliyor. 2025 YKS sonuçları 25-29 Ağustos’ta açıklanacak. Sorgulama, sonuc.osym.gov.tr adresinden yapılabilir. Kayıt işlemleri 1-5 Eylül’de gerçekleşecek

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMASI

Binlerce aday, YKS tercih sonuçlarını sorgulamak için bekliyor. Her ne kadar 2025 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşmemiş olsa da, sonuçların 25–29 Ağustos 2025 tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, sonuçlara ÖSYM’nin resmi web adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.

TERCİH SONUÇLARINI SORGULAMA YOLU

YKS tercih sonuçlarını sorgulamak için ÖSYM, ekranını aktif hale getirecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle birlikte sonuc.osym.gov.tr adresinden tercih sonuçlarını online olarak öğrenebilecek. Ayrıca, ÖSYM mobil uygulaması üzerinden de sorgulama yapmak mümkün olacak. ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre, sınav sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2025-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

KAYIT SÜRECİ VE BELGELER

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin “ykssonuc.osym.gov.tr” adresinden öğrenebilecek. Ayrıca, adaylara Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adreslerine gönderilmeyecek. 2025-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül, elektronik kayıtları ise 1-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Adayların bu tarihlere dikkat etmeleri gereken bir konu olarak öne çıkıyor.