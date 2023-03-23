Adaylık için son gün

Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi bugün doluyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresinin bugün 17.00’de sona ereceğini duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik takvimine göre, siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi bugün saat 17.00’de dolacak.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Böylece devletin zirvesindeki makam için propaganda dönemi başlayacak.