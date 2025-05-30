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Adem Asil Altın Madalya Kazandı

SPORCU BAŞARISI VE ALTIN MADALYA

Almanya’da gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda milli sporcumuz Adem Asil, bireysel halka aletinde büyük bir başarıya imza atarak altın madalya kazandı. Bu önemli sonuç, Türk cimnastik tarihine geçecek bir başarı olarak kaydediliyor.

ŞAMPİYONADA YER ALAN MİLLİ SPORCULAR

Adem Asil’in kazandığı madalya, Türkiye’nin uluslararası arenada cimnastik alanındaki gelişimini ve sporcularının performansını gözler önüne seriyor. Bu şampiyonada yer alan diğer milli sporcular da Türk sporunun potansiyelini sergiledi.

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