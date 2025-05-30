Adem Asil, Avrupa Şampiyonası’nda Altın Madalya

ALMANYA’DAKİ ŞAMPİYONADA ALTIN MADALYA

Almanya’nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda milli sporcu Adem Asil, bireysel halka aletinde altın madalya kazanıyor. Şampiyonanın beşinci gününde erkekler bireysel halka aleti finali gerçekleştirilmiş durumda. Adem Asil, elde ettiği 14.400 puanla bu finalde altın madalyanın sahibi oluyor. Bu, Leipzig’teki organizasyonda Adem’in ikinci kez kürsünün en üst basamağında yer almasını sağlıyor.

AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDAKİ BAŞARILAR

Aynı puanı alan Yunan cimnastikçi Eleftherios Petrounias da halka aletinde Adem Asil ile birlikte altın madalya elde ediyor. Adem, ayrıca erkekler bireysel genel tasnif finalinde de altın madalya kazanma başarısını göstermiş durumda. 2023 yılında Antalya’da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası’nda da hem halka hem de bireysel genel tasnifte üstün başarı sergileyip kürsünün en üstünde yer almayı başarmıştı. Böylelikle Adem, Avrupa Şampiyonası’ndaki madalya sayısını 11’e çıkarıyor.