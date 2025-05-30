Adem Asil Avrupa Şampiyonu Oldu

ADAM ASİL’İN BAŞARILARI

İzmir doğumlu Mısır asıllı milli jimnastikçi Adem Asil, etkileyici madalya koleksiyonuna çifte Avrupa şampiyonluğunu ekledi. Daha önce son dört yıl içerisinde bir Dünya ve iki Avrupa şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonası’nda bireysel ve takım kategorilerinde ise üç gümüş ve dört bronz madalya kazanmış olan 26 yaşındaki sporcu, Almanya’da büyük bir başarı gösterdi. Adem, bu başarılarıyla gururumuz oldu.

KUTLAMALAR VE TARİHİ BAŞARI

Adem Asil’i ilk olarak yetiştiren, Türkiye’ye geldiğinde uzun süre evinde ağırlayan Erkekler Artistik Jimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin kutladı. 2023 yılında Antalya’da düzenlenen şampiyonada genel tasnifte altın madalya kazanan Adem, tarihi bir başarıya imza attı. Almanya’nın Leipzig kentinde gerçekleştirilen 2025 Artistik Jimnastik Avrupa Şampiyonası’nda yer aletleri, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfiksle yapılan bireysel genel tasnif finalinde 82.398 puan toplayarak birinci oldu ve altın madalyaya ulaştı.

Adem Asil, 2022 Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazanarak, İbrahim Çolak’ın 2019’daki şampiyonluğundan sonra bu başarıyı elde eden ikinci sporcu olmuştu. Antalya’daki 2023 Artistik Jimnastik Avrupa Şampiyonası’nda da halka aletinde altın madalya alarak hem Dünya hem de Avrupa şampiyonu unvanlarını kazandı. Adem, Almanya’daki şampiyonada halka ve barfikste mücadele ederken, çifte Avrupa şampiyonluğuna sahip olan Ferhat Arıcan ise paralel barda finalde altın madalya için yarışacak.