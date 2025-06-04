Adem Asil, Avrupa Şampiyonu Oldu

AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA REKOR KIRDILAR

Almanya’nın Leipzig kentinde gerçekleştirilen Artistik Jimnastik Avrupa Şampiyonası’nda hem genel tasnifte hem de halkada altın madalya kazanarak 2023 Avrupa Şampiyonası’ndaki başarısını tekrar eden milli sporcumuz Adem Asil, yetiştiği İzmir’deki Şavkar Spor Kulübü’nde büyük bir coşku ile karşılandı. 4 yıl içinde toplam madalya sayısını 11’e çıkararak Türk jimnastiğinde tarih yazan, 2022 yılında halkada dünya şampiyonu olan 26 yaşındaki sporcu, İzmir’e dönmesiyle büyük bir sevgiyle karşılandı.

ŞAMPİYONLUĞA BANDO EŞLİĞİ

Adem Asil, erkekler Artistik Jimnastik Milli Takımı ve Şavkar Spor Kulübü Antrenörü Yılmaz Göktekin ile birlikte geldiği kulüpte, bando takımı ve genç sporcular tarafından çiçeklerle karşılandı. Boynunda Avrupa Şampiyonası’ndan kazandığı iki altın madalya bulunan Adem, Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkan Vekili ve Şavkar Spor Kulübü Başkanı İsmail Göktekin ile birlikte küçük sporcuların sorularını yanıtladı. Bando eşliğinde halay çeken Adem, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirip imza dağıttı.

BAŞARILARLA DOLU BİR GEÇMİŞ

Mısır asıllı olan Adem Asil, 2017 yılında 18 yaşında İzmir’e yerleşmişti. İzmir’deki ilk döneminde Yılmaz Göktekin’in ailesinin evinde kalan Adem, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra 1 dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonası’nda 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı. Adem, Avrupa Şampiyonası’nda üst üste iki kez çifte altın kazanan ilk sporcu unvanına sahip oldu. Şampiyon sporcu, Yılmaz Göktekin ve İsmail Göktekin ile birlikte başarılarını kutlamak amacıyla şampiyonluk pastasını da kesti.