Adem, Avrupa Şampiyonu Olmaktan Mutlu

ALMANYA’DA ÖNEMLİ BAŞARI

Almanya’da gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda bireysel genel tasnifin ardından halka aletinde altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil, “Benim için halkada Avrupa şampiyonu olmak çok önemliydi. Bu madalya için gerçekten çok çalıştım” diye ifade etti. Şampiyonanın bireysel halka aleti finalinde elde ettiği altın madalyanın ardından Adem, önemli bir başarı elde ettiğini belirtti ve büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

Adem, halka aletindeki başarısından dolayı “adının” bu branşta duyulduğunu vurguladı. “Halkada potansiyelim çok yüksek. Bu madalya benim çalışmamın karşılığıdır. İnşallah dünya ve olimpiyatta da altın madalya alacağıma inanıyorum” sözleriyle hedefine odaklandığını belirtti. Avrupa’da toplamda 4 altın ile birlikte 11 madalya kazandığını söyleyen Adem, Türkiye adına bu başarıları elde etmenin mutluluk verici olduğunu ifade etti. Destek veren bakanlığa, federasyona ve Şavkar Cimnastik Kulübü’ne teşekkür etti.

ŞAMPİYONADAN İLERİ GÜNLER BEKLENTİSİ

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Adem’in halka aletindeki altın madalya kazançlarına değinerek, “Adem serisini sunduğu anda stresliydik. Ancak o, çok temiz bir seri yaptı. Yarın Adem’in barfiks finali var. İnşallah bir tane daha madalya ekleyecek” dedi. Paralel bar finalinde Ferhat Arıcan’ın da yarışacağını hatırlatan Çelen, “Umut ediyorum ki yarın iki tane madalyamız olur. Neden ikisi de altın olmasın?” şeklinde konuştu.

EĞİTİM VE DESTEK

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, bu başarıların arkasında büyük bir çaba olduğunu belirtirken, “Bu emeğin karşılığını böyle altın madalya ile almak bizi mutlu etti. Destek veren tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Cimnastik ailesine hayırlı olsun ve bu başarı, sporcularımızın aileleri ve halkımız için en güzel hediye olsun” değerlendirmesinde bulundu.