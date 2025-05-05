Adem Kaya’nın Ailesi Hayatını Kaybetti

ADAM KAYA’YI VE ÇOCUKLARINI KAYBEDEN AİLENİN ACI DOLU SÖZLERİ

SAMSUN’daki heyelanda, 2 kızıyla birlikte hayatını kaybeden Adem Kaya’nın (36) babası İrfan Kaya (62), “Olay olduğunda beni aradılar ve televizyona bakmamı söylediler. Ben de televizyonu açtım o zaman hissettim. ‘İnşallah rüyadır’ dedim ama rüya değilmiş. Halen inanamıyorum. Halen şokundayım, atlatamıyorum. Adalet yerini bulsun. Suçlular kimse bedelini ödesin” açıklamasında bulundu.

TRAGİK OLAY VE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Canik ilçesi Toptepe Mahallesi’nde 27 Nisan’da bir alışveriş merkezinin yanında bulunan akaryakıt istasyonunda aracını yıkayan Adem Kaya, yanında bulunan eşi Çiğdem Kaya (31) ve otomobildeki kızları Açelya Mina (5) ile Ayla Kaya (7) dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının altında kalmıştı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu anne Çiğdem Kaya, yaralı olarak göçük altından çıkarılıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Adem Kaya ve çocuklarına ulaşılamadı. Eşini ve çocuklarını kaybeden Çiğdem Kaya, bir haftalık tedavi sürecinin ardından hastaneden taburcu oldu.

İRFAN KAYA’NIN YASINDAN SÖZLER

Adem Kaya’nın babası İrfan Kaya, kardeşi Hasan Kaya (55) ile birlikte Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi’nde oğlu ve torunlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Kendini toparlayamadığını belirten İrfan Kaya, “En son oğlumla görüştüğümde kucaklaşmıştık. Arabayla çocukları almaya gelmişti. Bana gülücük attı, ‘Görüşürüz baba’ dedi ve gitti. Bu da bizim son görüşmemiz oldu. Ondan sonra beni aradılar ve televizyona bakmamı söylediler. Ben de televizyonu açtım o zaman hissettim. ‘İnşallah rüyadır’ dedim ama rüya değilmiş. Halen inanamıyorum. Halen şokundayım, atlatamıyorum. Adalet yerini bulsun. Suçlular kimse bedelini ödesin. Hiçbir beklentim yok. Eğer orada bu kadar ihmal varsa neden orası açıktı. Bunu halen anlamış değilim” diyerek içten acısını dile getirdi.

İHMALİN ARKASINDA YATAN GERÇEKLER

Adem Kaya’nın amcası Hasan Kaya ise devletin adaletine güvendiklerini ifade ederek, “Olayı duyduğumuzda şok yaşadık. Olay anında tüm birimlerimiz müdahale etti ama orada çok ihmal olduğunu düşünüyoruz. Orada yüzde 100 ihmal var. Acı, bizim acımız. Halen de yanıyor. Sabilerimizi toprağa koyduk. Sözün bittiği yerdeyiz. Her şey ortada. Devletin adaletine güveniyoruz. Suçlu kimse cezasını çekmesini istiyoruz. Devlet büyüklerimizden bunu istiyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, mezarlığa giden bozuk yolların da yapılmasını isteyen Hasan Kaya, “Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Halit Doğan’dan, mahallemizdeki merkez camiden şehitlerimizin bulunduğu mezarlığımıza kadar beton yol istiyoruz. Burası yağmurda ve selde bozuluyor. Her gün buraya geliyoruz. Acımız çok büyük” şeklinde konuştu.