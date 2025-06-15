Adem Kuşçuoğlu Hayatını Kaybetti

EDREMİT’TE KAYBOLAN BİR TURİZM GİRİŞİMCİSİ

Balıkesir’in Edremit ilçesinde uzun yıllardır turizm alanında başarılı çalışmalar yürütmüş olan Adem Kuşçuoğlu, geçirdiği sağlık sorunu neticesinde hayata veda etti. Otel ve restoran işletmeciliğinin yanı sıra tur operatörlüğü de yapan Kuşçuoğlu, Edremit ile Yunan adaları arasındaki turizm faaliyetlerinin gelişimine önemli katkılarda bulundu.

HAVACILIK ALANINDAKİ KATKILARI

Kuşçuoğlu, ayrıca Edremit Havacılık Kulübü ve MYSİA Havacılık Festivali’nin kuruluşuna da katkı sağlayarak, bu alanda da iz bıraktı. Uzun bir süre sağlık sorunlarıyla başa çıkmaya çalışan Kuşçuoğlu’nun cenaze töreni, Akçay Merkez Camii’nde gerçekleştirilen cenaze namazı ile başladı.

CENAZE TÖRENLERİNE YOĞUN KATILIM

Cenazeye Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve Yunanistan’dan çok sayıda turizmci, iş insanı ve siyasetçi katılarak Adem Kuşçuoğlu’na son görevlerini ifa etti. Kuşçuoğlu, Kızılkeçili Mezarlığı’nda toprağa verildi.