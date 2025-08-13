Haberler

Adem Nazım Demirel Şehit Oldu

ŞEHİT ADEM NAZIM DEMİREL’İN TÖRENİ

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde meydana gelen yangına müdahaleye giderken şarampole yuvarlanan arazözde şehit olan orman işçisi Adem Nazım Demirel için Düziçi Asri Mezarlık’ta bir tören düzenlendi. Törene, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Demirel’in ailesi, yakınları, orman işçileri ve çok sayıda mahalleli katıldı.

DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Şehit Demirel’in Türk bayrağına sarılı tabutu, jandarmalar tarafından omuzda taşınarak musalla taşına götürüldü. Törende, ayakta durmakta zorlanan şehidin annesi Leylahan ve babası Halil İbrahim Demirel’i yakınları teselli etmeye çalıştı. Cenaze namazının kılınmasının ardından, Adem Nazım Demirel gözyaşları arasında toprağa verildi.

