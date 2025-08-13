Adem Nazım Demirel Şehit Olmuştur

ORMAN PERSONELİ ŞEHİT OLDU

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen bir kaza sonucunda orman personeli Adem Nazım Demirel, yangına müdahaleye giderken şehit oldu. Kaza, Hasanbeyli ilçesi Karayiğit köyü mevkiinde gerçekleşti. Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait olan arazöz, orman yangınına müdahale etmek üzere hareket halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kazada, arazözde bulunan 6 orman işçisinden Adem Nazım Demirel olay yerinde şehit olurken, diğer 5 kişi yaralandı. Şehit Adem Nazım Demirel’in cenazesi, Düziçi ilçesi Uzun Banı Mahallesi’ndeki baba ocağına helallik alınmak üzere götürüldü. Ardından, Düziçi Yeni Asri Mezarlığı Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları ile Düziçi Şehitliği’nde toprağa verildi. Törene, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, protokol üyeleri, şehidin ailesi, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.