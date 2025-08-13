Haberler

Adem Nazım Demirel Şehit Olmuştur

ORMAN PERSONELİ ŞEHİT OLDU

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen bir kaza sonucunda orman personeli Adem Nazım Demirel, yangına müdahaleye giderken şehit oldu. Kaza, Hasanbeyli ilçesi Karayiğit köyü mevkiinde gerçekleşti. Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait olan arazöz, orman yangınına müdahale etmek üzere hareket halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kazada, arazözde bulunan 6 orman işçisinden Adem Nazım Demirel olay yerinde şehit olurken, diğer 5 kişi yaralandı. Şehit Adem Nazım Demirel’in cenazesi, Düziçi ilçesi Uzun Banı Mahallesi’ndeki baba ocağına helallik alınmak üzere götürüldü. Ardından, Düziçi Yeni Asri Mezarlığı Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları ile Düziçi Şehitliği’nde toprağa verildi. Törene, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, protokol üyeleri, şehidin ailesi, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne Jandarma 650 Kg Midyeye El Koydu

Edirne'de jandarma, yol kontrolünde 650 kilogram akivades midyeye el koydu. Üç kişi, 2.3 milyon TL ceza aldı. Yetkililer, doğal kaynakları koruma denetimlerinin devam ettiğini duyurdu.
Haberler

Başakşehir Viking Maçı TRT 1’de

Başakşehir ve Viking takımları arasındaki UEFA Konferans Ligi maçı için geri sayım başladı. Maçın yayın bilgileri ise taraftarlar tarafından araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.