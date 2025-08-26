Adem Peynirci, Hamile Köpeği Vurdu

OLAYIN GERÇEĞİ

Pamukkale ilçesinde, bahçesindeki ördek ve kazlarına zarar verdiğini iddia eden Adem Peynirci (50), hamile bir köpeği av tüfeğiyle ağır yaraladı. Olay, İsmailler Mahallesi’nde meydana geldi. Esnafın sokakta beslediği hamile köpek, sürek av tüfeğiyle vurulması sonucunda ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polise ve yerel belediye ekiplerine bildirdi.

TEDAVİ SÜRECİNE BAŞLANIYOR

Ağır yaralanan köpek, olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, araştırmalar sonucunda köpeği vuran kişinin Adem Peynirci olduğunu belirleyip gözaltına aldı.

GÖZALTINDAN TUTUKLAMAYA

Adem Peynirci, emniyetteki ifadesinde, köpeğe bahçesindeki ördek ve kazlarına zarar verdiği gerekçesiyle ateş ettiğini açıkladı. Emniyet işlemleri tamamlanan Peynirci, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.