Adem Subaşı Hayatını Kaybetti, Bıçaklandı

ALACAK-VERECEK MESELESİ VE TARTIŞMA

Gaziantep’te alacak-verecek konusunda çıkan bir tartışma sonrası, konuşmak için çağrıldığı parkta ağır yaralanan 24 yaşındaki Adem Subaşı, 21 gün süren yoğun yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 9 Ağustos akşamı Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi’ndeki bir parkta gerçekleşti. İddiaya göre, gün içinde husumetlileriyle bir tartışma yaşayan Adem Subaşı, gece saatlerinde aynı kişiler tarafından parka çağrıldı. Burada tartışmanın yeniden alevlenmesi sonucu, taraflardan biri bıçakla Subaşı’na saldırdı.

YAŞAM SAVAŞI

Vücuduna bıçak darbesi alan genç, çevredeki kişilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hızlıca hastaneye kaldırıldı. Adem Subaşı’nın durumu ağırdı ve Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınmasına rağmen, doktorların tüm müdahalesine karşın 21 gün sonra yaşamını yitirdi. Subaşı’nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Yeşilkent Mezarlığı’nda defnedildi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olayın failinin kim olduğu belirlendi ve katil zanlısı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı. Olayla ilgili yapılan soruşturma devam ediyor.