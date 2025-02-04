Aden Körfezi Tezkeresi TBMM’de Onaylandı

TEZKERENİN KABULÜ

TBMM Genel Kurulu, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıklarında, Arap Denizi ile çevresinde meydana gelen deniz haydutluğunun önlenmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’ni kabul etti. Bu tezkere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

DENİZ HAYDUTLUĞUNA KARŞI ADIMLAR

Tezkerede, Aden Körfezi, Somali karasuları ve çevresinde yaşanan deniz haydutluğunun önlenmesi ve silahlı soygun vakalarına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2008-2021 yılları arasında aldığı kararlarla birlikte, TBMM’nin 10/02/2009 tarihinde kabul ettiği 934 sayılı kararının yanı sıra, 17/01/2024 tarihinde alınan 1401 sayılı karar ile bir yıl süreyle uzatılan izin çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görev alacağı vurgulandı.

GEMİ EMNİYETİNE YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ

Tezkere, Türk bayraklı ve Türk bağlantılı gemilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu bölgelerde iş birliğinin devam ettirilmesini hedefliyor. Bu çerçevede, deniz haydutluğuna karşı alınacak tedbirlerin arttırılması gerektiği ifade ediliyor.