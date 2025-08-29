Aden Su, Genç Müzikvezni

ÇOCUĞUNUN MÜZİK YETENEKLERİ

Ankara’nın Çankaya ilçesinde ikamet eden Serdar ve Seda Bıçakcı çiftinin tek çocukları Aden Su, müzikle tanışmasını 4 yaşında başlattı ve piyano dersleri almaya başladı. 7 yaşında profesyonel piyano çalmaya yukarıda bahsedilen kurslardan başladığı dönemde, bu yeteneğini pekiştirmek için yarışmalara katılmaya karar verdi. Piyanonun yanı sıra çello, bateri, gitar ve bas gitar gibi diğer enstrümanları da öğrenen Aden, 9 yaşında dünyanın en tanınmış müzik sertifika sınav kuruluşlarından birisi olan ABRSM’nin 8’inci seviye performans sınavını başarıyla geçti. Bu sınav, lise seviyesine eşdeğer bir sertifika kazandırarak uluslararası düzeyde piyano öğretmenliği yapma imkânı sağladı. Aden, bu yıl daha üst bir seviyeye geçerek üniversite düzeyindeki ARSM diplomasını kazanan en genç piyanist oldu. Aynı zamanda, geçen yıl bu diplomayı alan 11 yaşındaki Hindistanlı piyanistle birlikte dünya genelinde en genç ARSM diplomalı iki piyanistten biri unvanını elde etti. Bugüne kadar 30’a yakın ödül kazanan Aden, Almanya ve İspanya’dan konser teklifleri aldı.

GELECEK HEDEFİ

Aden Su Bıçakcı, “Daha önce ABRSM’den bir lise sertifikası almıştım. O sertifika bana uluslararası alanda piyano öğretmenliği yapmam için bir hak tanıyordu. Şimdi aldığım ise bir diploma. Bu diplomayla da ben üniversitenin aslında birinci sınıfını bitirmiş oluyorum” dedi. ABRSM sınavının, İngiliz Kraliyet Müzik Okulları’nın birleşimi olduğunu belirterek, “Bu kuruluşun diğerlerinden farklı bir özelliği var. Herhangi bir sınava girmeden önce bir teori sınavını da geçmeniz gerekiyor ve bu sınav tamamen İngilizce” şeklinde ifade etti. 8 yaşında bu sınavı başarıyla tamamladığını aktaran Aden, sonraki hedefinin LRSM (Kraliyet Müzik Okulları Lisans Sahibi) diploması olduğunu açıkladı.

ALMANYA’DAKİ YARIŞMA DENEYİMİ

Aden, geçen ay Almanya’da gerçekleşen Euregio Piyano Yarışması’na katıldığını ve kendisinden daha büyük adaylarla yarıştığını söyleyerek, “Teknik seviyeleri benden oldukça yüksekti ve ben aslında çok bir beklentiyle gitmedim. Ama dereceye girerek kendimi de çok mutlu ettim ve şaşırttım” dedi. Bu yarışmada ödül kazanarak, hem bir masterclass daveti hem de konser tekili aldı. “9 Ağustos’ta Almanya’nın Aachen kentinde gerçekleşen bir konserde sahne aldım. Şimdi iki konser teklifi daha aldım” söyleyerek, ünlü isimlerle çalışma fırsatı bulduğunu da belirtti.

YARATICI SUNUMLAR

9 yaşından bu yana bilim ve sanatı birleştiren konserler verdiğini ifade eden Aden, “Konserlerimde parçalar arasında veya en başta konuşmalar yapıyorum. Örneğin; bestecilerin hayatlarından, parçaların hikayesinden bahsediyorum” dedi. “Müzik dinlerken, bir enstrüman çalarken, beste yaparken beynimizde neler oluyor, bunu araştırarak sundum” şeklinde belirtti. Şimdiye kadar birkaç tane bestesi olduğunu ve bunlardan birinin Prof. Dr. Burak Tüzün’ün Felix Gençlik Orkestrası’nda seslendirildiğini aktardı.

BİLİMSEL HEDEFİ

Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) genel yetenek öğrencisi olan Aden, “BİLSEM’de de bilimsel projeler yürütmeye çalışıyorum, kongrelere katılıyorum. Müziğin yanı sıra aynı zamanda bilim insanı olmak istiyorum” açıklamasında bulundu. “Kimya, adli tıp, kriminoloji gibi alanlara da ilgim var. Özellikle profesyonel bir orkestrayla çalmayı çok isterim” diye ekledi. Arkadaşlarına hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye eden Aden, “Şu anda benim de bir hayalim var ve asla peşini bırakmaya niyetim yok” şeklinde konuştu.

BAŞARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Baba Serdar Bıçakcı, “Kızım Aden Su Bıçakcı, 9 yaşında iken ABRSM 5’inci seviye müzik teorisi sınavını verdikten sonra 8’inci seviye piyano performans sınavını üstün başarı ile geçerek üniversite seviyesinde diploma sınavlarına girmeye hak kazanmıştı” diyerek, “Sınavın hem teorik hem de İngilizce olması, küçük yaşlardaki çocuklar için başarıyı zorlaştırıyor. Bu açıdan kızım teori sınavını erken yaşta geçerek çok önemli bir başarı elde etti” dedi. ARSM ile üniversitenin ilk yılını bitirmeye denk bir başarı yakaladıklarını da vurguladı.