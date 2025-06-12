Haberler

Adil Biçer Yeniden Seçildi, Teşekkür Etti

ADİL BİÇER YENİDEN SEÇİLDİ

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevine yeniden seçildi. Biçer, yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle, kıymetli milletvekillerimizin teveccühüyle, yeniden seçilmiş olduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevimizin hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.” dedi.

TEŞEKKÜR VE İSTİKRAR VURGUSU

Biçer, bu önemli göreve yeniden layık görülen Cumhurbaşkanına ve “değerli yol arkadaşlarıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum” ifadesini kullandı. Gazi Meclis çatısı altında aziz milletin emanetini taşıma sorumluluğuyla çalışmaya devam edeceklerini belirten Biçer, “Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda durmadan, yorulmadan çalışmaya, eser ve hizmet üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim, yolumuzu açık eylesin, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Tuna Tunca, Manş Denizi’ni geçiyor

İzmirli otizmli yüzücü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçerek otizmli ilk yüzücü olmayı hedefliyor. Daha önceki denemesi kötü hava şartları yüzünden başarısız olmuştu. Yeni bir deneme peşinde.
Haberler

Ayrıntılar Geliyor

İsrail, İran'ı hedef alarak füze saldırıları düzenledi. Tahran'da yoğun patlama sesleri duyuldu, şehirde panik ve alarma yol açtı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.