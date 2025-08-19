Adil Kurban, Kamu Çalışanlarına Haksızlık Yapıldığını Belirtti

BAŞKAN KURBAN’DAN ZAM TEKLİFLERİNE ELEŞTİRİ

HEKİMSEN Genel Başkanı Adil Kurban, kamu çalışanlarına sunulan zam tekliflerinin adaletsiz olduğunu ifade ederek, “Memurlar sistematik biçimde yoksullaştırılıyor. Bu tablo devam ederse sağlık sistemi çöker. Bu şartlarda hekimler ülkeyi terk ediyor, sağlık sisteminin geleceği tehlikeye giriyor” dedi. Kurban, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında bu teklifleri eleştirdi. İşveren heyetinin tekliflerinin, Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerinin de altında olduğunu belirten Kurban, “Memurun zammı pazarlıkla değil, Merkez Bankası hedefleriyle belirlenmiş. Refah payı yok, alım gücü artışı yok. Eğer gerçekleşen enflasyon hedefi aşarsa, memur yine enflasyon farkına mahküm kalacak ve alım gücü hiçbir zaman iyileşmeyecek” diye konuştu.

MAAŞ FARKLARI ARTIYOR

Kuran, kamu işçileri ve memurlar arasındaki maaş farkının her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekerek, “2022-2025 döneminde kamu işçileri yüzde 294,8 zam alırken, memurlar yalnızca yüzde 257,31 zam aldı. Teklif edilen artışlar memurun insanca yaşam mücadelesine darbe niteliğindedir. Kamu işçisi 2025’te yüzde 38,68 zam alırken memura yalnızca yüzde 27,11 zam reva görülmüştür” ifadelerini kullandı. Hekimlerin nöbet ücretlerindeki adaletsizliğe de değinen Kurban, “Bir temizlik işçisinin gündüz fazla mesai ücreti brüt 479,90 TL iken, bir uzman tabip için bu ücret yalnızca 187,23 TL’dir. Üstelik işçiye gece farkı ödenirken, hekim için gece gündüz farkı tanınmamaktadır. Bu ücretler ne emeği karşılıyor ne de hakkaniyetli” şeklinde konuştu.

MEMUR-SEN’E SERT ELEŞTİRİler

Kurban, Memur-Sen’i de sert bir dille eleştirdi. “Memur-Sen, memurun gerçek taleplerini masaya koymamış, adeta hükümetin tekliflerini onay makamı gibi davranmıştır. Bu şartlarda memurun hakkı korunamaz. Memur-Sen memuru temsil etmiyor. Maaş artışlarının adaletli yapılması, maaşların azaltılması gerekse bile sorun çıkarmayacaktır ama artış sağlanırken adaletsizliğin yapılması huzursuzluk oluşturacaktır” dedi. Kurban, geçmişteki toplu sözleşmelerde memurların enflasyon altında zammı kabul ettiğini belirterek, “Biz memurların hakları gasp edilirken tüm memurlardan dayanışma aidatı istiyorlar. Zorla para alamazlar” şeklinde konuştu.

ÇÖZÜM TBMM’DE

Kurban, Hakem Kurulu’nun çözüm olmadığını ve hükümetin tekliflerini onaylayan bir noter gibi çalıştığını belirtti. Çözümün TBMM’de olduğunu ifade eden Kurban, “Eğer bu süreç uzlaşmazlıkla sonuçlanırsa, Yetkili Konfederasyon Hakem Kurulu’na başvurmamalıdır. Kanuna göre bu durumda haklarımız Meclis’te bütçe görüşmelerinde belirlenir. Bu, memurun sesini Meclis’e taşıma fırsatıdır” dedi. Adil Kurban, kamu çalışanlarına sunulan zam tekliflerini eleştirerek, “Mücadelemiz hakkımız olanı alıncaya kadar devam edecek. Bu şartlarda hekimler ülkeyi terk ediyor, Türkiye sağlık alanında büyük kayıp yaşar” şeklinde sözlerini sürdürdü. Kurban, mali ve özlük haklarında adalet talebi için ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi kararı aldıklarını duyurarak, “Acil sağlık hizmetleri ve hasta güvenliği aksatılmayacak. Ancak rutin hasta kabulü yapılmayacak” dedi. Tüm kamu çalışanlarını bu onurlu mücadeleye davet eden Kurban, sağlık sisteminin geleceği için mücadele ettiklerini vurguladı.