Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi (ASKSL) Türkiye Finallerine Katılıyor

ASKSL KADIN VE ERKEK FUTBOL TAKIMLARI TÜRKİYE FİNALİNE YÜKSELİYOR

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi (ASKSL) Kadın ve Erkek Futbol Takımları, Elazığ’da gerçekleştirilen Okul Sporları Futbol Gençler A Kategorisi Türkiye Yarı Finalleri’nde gösterdikleri performansla Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti. Grup aşamasında Iğdır, Mardin, Kahramanmaraş ile mücadele eden Kadın Futbol Takımı ve Bursa, Diyarbakır, Osmaniye ile çapraz elemede Van temsilcileriyle oynayan Erkek Futbol Takımı, bu zorlu mücadelelerden başarılı sonuçlarla ayrılarak Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasında yer aldı.

AFYONKARAHİSAR’DA TEMSİL EDİLECEKLER

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Kadın ve Erkek Futbol Takımları, 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da yapılacak Türkiye Finalleri’nde Gaziantep’i temsil edecek. Okul Müdürü Abdullah Taşdemir, Kadın ve Erkek Futbol Takımlarının aynı anda Türkiye finallerine katılma hakkı kazanmasının kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Taşdemir, “Gazi Şehrimize yaşattıkları gururdan dolayı sporcularımız ile antrenörlerimiz Şenay Mangan, Abdullah Volkan Aydın ve Uğur Alkan’ı tebrik ediyor, Türkiye finallerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.