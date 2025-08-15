Adilcevaz Bal Kavunu Hasadı Başladı

KAVUN HASADINA BAŞLANDI

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, kendine has aroması ve tatlılığıyla tanınan kavunun hasadına başlanıyor. Yörenin özgü lezzetlerinden biri olan, halk arasında “bal” olarak adlandırılan Adilcevaz bal kavunu, tarlalardan sofralara ulaşan yolculuğuna adım atıyor. Ağustos ayının ortaları itibarıyla olgunlaşan kavunlar, çiftçiler tarafından erken saatlerde hasat edilerek pazara gönderiliyor.

ÜRETİCİLER MEMNUN

Adilcevaz’ın verimli toprakları ve iklim koşulları sayesinde yetişen bu özel kavun, çevre illerden gelen tüketiciler tarafından da ilgi görüyor. Bu yıl verimin geçen yıla oranla daha yüksek olduğunu ve kalitenin iyi seyrettiğini belirten üretici Cüneyt Duk, “Bal kavunu ilçemizin simgelerinden biri haline geldi. Aroması, dayanıklılığı ve uzun raf ömrü sayesinde özellikle şehir dışından da yoğun talep alıyoruz. Bu yıl ürünümüzden oldukça memnunuz” diyerek durumu özetliyor.

HASAT DÖNEMİ DEVAM EDİYOR

Bal kavunu hasadının eylül ayının ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.