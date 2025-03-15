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Adilcevaz’da Arpa Ekimi Başladı

ARPALIK KEPEK HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde arpa ekimi faaliyetleri başladı. Geçtiğimiz yıl başarılı bir hasat dönemi geçiren çiftçiler, baharın erken gelmesiyle birlikte yeni sezon ekimlerine yöneldi. İlkbaharın gelmesiyle birlikte büyümesi beklenen arpanın, yeterli yağış alması durumunda iyi bir rekolte vermesi planlanıyor.

ÇİFTÇİLER UMUTLU

Bu yıl kış mevsiminde meydana gelen düşük kar yağışlarının arpa ekimini erken başlatmasına neden olduğunu vurgulayan çiftçiler, “İnşallah 5 ay sonra güzel bir rekolte beklentisi içerisindeyiz. Yaklaşık 5 ay sonra biçerdöverlerle arpa hasadına başlayacağız. Hepimiz için hayırlısı olsun” şeklinde görüşlerini aktardılar.

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