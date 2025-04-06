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Adilcevaz’da Besicilere Kar Sürprizi. Hayvanlar, Kar Yağışı Nedeniyle Ağıllara Geri Getirildi

BEYAZ MANZARA

Adilcevaz’ın yüksek rakımlı köylerinde aniden bastıran kar yağışı, besicilerin günlük rutinlerini etkiliyor. Meraya çıkarılan hayvanlar, soğuk hava ve yağış nedeniyle yeniden ağıllara getirildi. Sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için meraya gönderen besiciler, öğle saatlerinde başlayan yağışla zor anlar yaşadı.

KÖYLERDE ETKİLİ OLAN KAR YAYILDI

İlçeye bağlı Çanakyayla ve Cihangir köylerinde etkili olan kar, her yeri beyaza bürüdü. Çanakyayla köyünde yaşayan İbrahim Akkuş, “Mart ayında beklediğimiz kar nisan ayında geldi. Yazı beklerken kış tekrardan geri bastırdı. Sabah hayvanlarımızı otlatmak için meraya gönderdik ancak öğlen saatlerinde yağan kar yağışı nedeniyle tekrar köye geri getirmek zorunda kaldık. Kış için stok ettiğimiz ne otumuz kaldı ne de samanımız” diyerek durumu özetliyor. Besiciler, karın etkisiyle hayvan ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşıyor.

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