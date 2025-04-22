Adilcevaz’da Kadın Etkinliği Düzenlendi

KADINLARA YÖNELİK ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, kadınlar için özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Aile Destek Merkezi’nde yapılan organizasyonda müzik dinletisi sunuldu ve çeşitli gösteriler sergilendi. Etkinliğe, yaklaşık 500 kadın katılım sağladı. Katılımcılara etkinlik süresince çeşitli ikramlar sunuldu.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER SÜRECEK

Merkez yetkilisi Zeynep Subaşı, kadınlara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini ifade etti. Etkinliğe, Kaymakam Nurhalil Özçelik’in eşi Rabia Özçelik ile Belediye Başkanı Abdullah Akbaba’nın eşi Merve Akbaba da katıldı.