Adilcevaz’da Muhtar Trafik Kazasında Öldü

KAZANIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, resmi bayramlaşma töreninden dönen muhtarın aracı şarampole yuvarlandı. Bu talihsiz kaza sonucunda muhtar hayatını kaybetti. Olay, Aşağı Süphan köyü yakınlarında gerçekleşti.

MUHTARIN KULLANDIĞI ARAÇ

Edinilen bilgilere göre, Adilcevaz ilçe merkezindeki resmi bayramlaşma töreninden köyüne dönüş yapan Esenkıyı Köyü Muhtarı Mehmet Salih Deniz’in kullandığı 06 AF 0671 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıdaki şarampole düştü. Yolda seyir halindeki diğer sürücüler kazayı fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

SALIK DURUMU VE CENAZE İŞLEMLERİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, muhtar Deniz’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazesi, Adilcevaz Onkoloji Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeye hızla ekipler intikal etti ve olayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı.