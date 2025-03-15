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Adilcevaz Kaymakamı Yetimlerle İftarda Buluştu

İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, Kaymakam Nurhalil Özçelik öksüz ve yetim çocuklarla iftar programında bir araya geldi. Adilcevaz Kaymakamlığı, öksüz ve yetim çocuklar ile ailelerine yönelik bir iftar etkinliği organize etti.

YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUKLARA DESTEK

İftar öncesinde çocuklarla birebir ilgilenen Kaymakam Özçelik, aileleriyle sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinliyor. Programa, Kaymakam Özçelik’in eşi Rabia Dinçer Özçelik ile Adilcevaz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Şakir Sözer de katılıyor.

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