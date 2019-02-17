Adım adım ‘nafaka’ değişikliğine…

Yargıtay 2. hukuk dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, nafaka süresi ile ilgili bir düzenlemeye gidileceğini belirtti.,

Gençcan, daha önce de nafaka sisteminin süreli olduğuna dikkatleri çekerek yeniden sınırlandırılmaya gidilmesinin doğru olacağını beyan etti.

Evlendi-boşandı diye, ömür boyu bir insana her ay para ödeme zorunluluğu getirilmesi tüm yaşamın ipotek altına alınması anlamına geliyor. Nafakadan daha çok kadınlar yararlanıyor.

İTİRAZLAR HIZLA ARTTI

Nafaka ödemeleri ayda 200-300 liradan başlıyor. Gelire ve karşı tarafın talebine ya da mahkemenin takdirine göre 100 bin liraları aşabiliyor. Hayat boyu süren nafakaya yönelik itirazlar son dönemde artmış durumda.

Hükümetin gündeminde de sosyal ve ekonomik açıdan çok önemli olan bu konudaki mağduriyetin önüne geçmek için çalışmaları bulunuyor. Ancak henüz yasal düzenleme yapılmadı.

“ERKEĞİN 80 YILLIK KAZANILMIŞ HAKKIYDI”

Yaşanan nafaka mağduriyetiyle ilgili Yargıtay 2’nci hukuk dairesi Başkanı Ömer uğur Gençcan’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Yoksulluk nafakasının 1988 yılına kadar 1 yıl verildiğine dikkat çeken Gençcan, “2’nci Özal hükümetinde 3444 sayılı yasa ile bunu süresiz hale getirdiler.

Şimdi yeniden süreye dönülme çalışmaları var. ‘Kadınların kazanılmış haklarını alıyorsunuz’ deniliyor.Ya siz erkeklerin elinden 80 senelik kazanılmış hakkını aldınız. Ben 1988’den bu yana bu nafakanın süresiz olmasını içime sindiremedim. Ben tükürdüm, sen tükürdün. Bir ömür boyu nafaka. Böyle bir şey mi olur?” diye konuştu.