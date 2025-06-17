Adıyaman Asfalt Sezonunu Başlattı

KIRSALDA HİZMET KALİTESİ ARTIYOR

Adıyaman İl Özel İdaresi, kırsal kesime yönelik hizmet kalitesini gün geçtikçe artırarak köyleri daha yaşanılabilir hale getiriyor. Bu kapsamda, asfalt sezonu resmi olarak başlamış durumda. Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, asfalt sezonunun başlangıcıyla ilgili olarak İl Özel İdaresine ait Kahta Yolu Kuruçay mevkiinde bulunan ve günlük 1000 ton asfalt üretimi yapan Plentte incelemelerde bulunuyor. Ayrıca, Vali Varol, İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Mustafa Kandemir’den tesisin durumu, çalışma kapasitesi ve üretilen malzemenin kalitesi hakkında bilgiler alıyor.

İncelemeler sonucu asfalt sezonunun başlangıcını duyuran Vali Osman Varol, kırsal alanda vatandaşların memnuniyetini önceliklendiren bir anlayışla yaptıkları çalışmaların önemini vurguladı. “İl Özel İdaremizin yol ağı toplam 3 bin 342 kilometre. Bu yol ağının bakım ihtiyacı duyulan alanlarında yeni asfaltlama çalışmaları yapmayı hedefliyoruz. Bu yıl, özellikle iklim koşullarının elverişli olması durumunda yol ağının tamamında çalışmalar yapmayı planlıyoruz” dedi.

LİMİTLERİ ZORLAYAN HEDEFLER

Vali Varol ayrıca, günlük 1000 ton asfalt üretim kapasitesine sahip olan Plentin önemli bir altyapı sunduğuna dikkat çekti. “İklim koşullarının daha erken sertleştiği kuzey ve dağlık bölgelerimizden ovadaki bölgelerimize asfaltlama çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Üretim altyapımızı artırdığımızda ileride ana arterlerde sıcak asfalt çalışması yapmayı düşünüyoruz. Vatandaşların memnuniyeti bizim için öncelikli bir konu. Asfalt sezonunun hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.