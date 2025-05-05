Adıyaman Başkanından Uzatma Talebi

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJELERİNE İHTİYAÇ VAR

Adıyaman İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bayram Doğru, 30 Haziran 2025’te sona erecek yerinde dönüşüm projelerinin sürelerinin uzatılması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Doğru, deprem bölgesinde hayata geçirilen bu projelerin, bölgenin normale dönmesinde büyük önemi olduğunu belirtti. “Deprem bölgesinde yıkılan şehirleri eski haline getirmek ve insanların barınma ihtiyaçlarını hızla karşılayarak depremzedelerin normal yaşama dönmesi için uygulanan yerinde dönüşüm projesi 30 Haziran 2025’te sona erecektir” ifadelerini kullandı.

DESTEKLER VE SORUNLAR

Başkan Doğru, “Yerinde dönüşüm desteği, konutlar için 750 bin kredi ve 750 bin hibe, işyerleri içinse 400 bin kredi ve 400 bin hibe olmuştur. Şehirde binalar hızla inşa ediliyor ve insanlar eski günlük hayatlarına dönmeye başlıyorlar” dedi. Ancak bazı sıkıntılar olduğu da gözler önüne serildi. Vefatların çok olduğu yapılarda verasetlerin olması, yerinde dönüşüm şartlarına erişim sürecini uzatıyor. Zemin etütleri, jeofizik süreçler, proje ve ruhsat işlemleri, sürecin yavaş ilerlemesine neden oluyor.

YAŞAM KALİTESİ TEHLİKEDE

Molozların olduğu sokak ve caddelerdeki durum, insanların sağlığını tehdit ediyor. “İnsanlarımız toz bulutlarıyla mücadele etmekte ve bu durum yaşam kalitelerini ciddi bir şekilde düşürmektedir” diyen Doğru, Adıyaman İnşaat Müteahhitleri Derneği olarak tamamlanmayan yerinde dönüşüm sürecinin bitirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “Kredi ve hibe oranlarının İstanbul’da başlayan yarısı bizden projesiyle aynı rakamlara getirilmesi ve en önemlisi insanlarımızın molozlardan kurtulabilmesi için yerinde dönüşüm sürecinin en az bir yıl uzatılması gerekiyor” diye sözlerine ekledi.