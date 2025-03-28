Adıyaman Bayram Namazı Saati ve Detayları

Bayram sabahında camilere gitmeden önce pek çok kişi, “Adıyaman bayram namazı saati ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. Zamanında ibadetlerini yerine getirmek isteyen Adıyamanlılar, resmi verilere dayanarak sabah kaçta camilerde olmaları gerektiğini öğrenmek istiyor. Bu özel günde topluca kılınan bayram namazı, manevi birlikteliğin sembolü olarak değerlendiriliyor. Peki, Adıyaman bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınıyor ve kaç rekat?

ADİYAMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 yılı bayram namazı takvimine göre, Adıyaman’da bayram namazı saati 06:42 olarak belirleniyor. Bayram namazları, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınıyor. Bayram namazı farz değil, vacip bir ibadet. Toplu şekilde cemaatle iki rekat olarak kılınıyor.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı kılarken, öncelikle “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diyerek niyet edilir ve namaza başlanır. Ardından “Sübhaneke” okunur. Sübhaneke’den sonra, eller üç defa tekbir getirilerek kulaklara kaldırılır. İlk iki tekbirde eller yanlara bırakılır, üçüncü tekbirde ise göbek altına bağlanır. İmam, önce “Fatiha” suresini, sonra başka bir sure okur ve cemaatle birlikte rükuya eğilinir. Rüku ve secdeler yapılmasının ardından ayağa kalkılarak (ikinci rekata) geçilir ve eller bağlanır.

İkinci rekatta, imam yine “Fatiha” ve bir başka sure okuduktan sonra, iki el üç defa tekbir getirilerek kaldırılır. Tekbirlerin üçüncüsünde eller yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde eller kulaklara kaldırılmadan rükuya eğilinir. Sonrasında secdeler yapılarak oturuşa geçilir. Oturuş esnasında imam ve cemaat, “Ettehiyyatü”, “Allahümme salli”, “Allahümme barik” ve “Rabbena atina, Rabbena firli” dualarını okuyarak önce sağa, ardından sola selam verip namazlarını sonlandırırlar.