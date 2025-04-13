Adıyaman Bekçileri Suçu Önlüyor

GÜVENLİK DENETİMLERİ KUVVETLENİYOR

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, kentin güvenliğini sağlamak adına yoğun çaba gösteriyor. Şehir genelinde akşam saatlerinde kesintisiz olarak gerçekleştirilen denetimlerde, bekçiler şüpheli şahısların üst aramalarını yapmayı ve kimlik kontrollerini gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

SUÇLA MÜCADELEDE BEKÇİLERİN ETKİSİ

Çarşı ve mahalle bekçilerinin kapsamlı denetimleri, çeşitli suçlardan aranan pek çok kişinin yakalanmasına neden oluyor. Bu sıkı kontrol uygulamaları, adli suç oranlarını azaltıyor. Vatandaşlar, bekçilerin uygulamalarından oldukça memnun kalıyor. Sürekli devam eden bu denetimlerin gerekliliğini dile getiren halk, bekçilere ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ediyor.