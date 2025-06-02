Adıyaman Belediyesi’nin İHH’ya iadesi gerçekleşti

BAĞIŞIN İADE EDİLMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Adıyaman Belediyesi, Gazze’ye yapılacak olan 10 milyon liralık bağışın, savaş nedeniyle ulaştırılamadığı için İHH tarafından geri iade edildiğini duyurdu. Belediyeden gelen yazılı açıklamada, bazı haberlerin yanıltıcı amaçlarla yayımlandığı ve dezenformasyon yapıldığı ifade edildi.

YARDIM KARARININ ALINDIĞI TARİH

Açıklamada, “Bu yardım kararı Adıyaman Belediye Meclisi tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde, 5 Mart 2024 tarihinde alınmıştır. Bu karar doğrultusunda belirtilen 10 milyon lira, 22 Mart 2024 tarihinde İnsani Yardım Vakfı’na (İHH) iletilmiştir.” bilgisi verildi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin göreve başlamasının ardından, 25 Nisan 2024 tarihinde İHH’nın heyetinin belediyeyi ziyaret ederek, savaş ortamı ve güvenlik riskleri dolayısıyla yardımın Gazze’ye ulaştırılamadığı hakkında bilgilendirdikleri belirtildi.

BİLGİLENDİRME VE İHTİYAÇLAR

Yardımın iptali ile ilgili bir Belediye Meclisi kararı olmadığını aktaran açıklamada, şöyle denildi: “Adıyaman, 6 Şubat depremlerinden oldukça olumsuz etkilenmiş olan illerden biri olarak, hâlâ barınma, altyapı ve sosyal destek ihtiyaçlarıyla başa çıkmaya çalışmaktadır. Uluslararası koşullar ve savaş durumları nedeniyle yardımın ulaştırılamaması sonucunda, yerel öncelikler doğrultusunda bağışın iade edilmesi ihtimali masaya yatırılmıştır.”

Görüşmelerin sonunda iadeye dair bir karar alındığı, bu doğrultuda 7 Mayıs 2024 tarihinde bağışın İHH tarafından usulüne uygun bir şekilde belediyeye iade edildiği bilgisi paylaşıldı. “Belediye Meclisi tarafından yardımın iptaline ilişkin herhangi bir karar alınmamıştır. Aksini iddia eden tüm haber, paylaşım ve açıklamalar manipülatif ve tamamen gerçeği yansıtmamaktadır.” denilen açıklamada, Adıyaman Belediyesi’nin bu süreçte yalnızca muhatap olduğu, her türlü siyasi baskı ve art niyetli girişimden uzak durduğu vurgulandı.