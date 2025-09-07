Adıyaman Besni’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

ADANA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, polis ekipleri iki ayrı operasyonda değişik uyuşturucu maddeler yakaladı ve toplam 6 kişiyi gözaltına aldı. Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda, N.K., K.K., Y.B. ve Z.B. isimli şüphelilerin konutlarında arama yapıldı. Bu aramalarda, “22,04 gram sentetik kannabinoid, 7,24 gram metamfetamin, 0,68 gram esrar, 4 adet Gabaset 600 mg hap, 1 adet Suboxene hap, 3 adet cam ve 1 adet plastik uyuşturucu kullanım aparatı” ele geçirildi.

ARAÇTA YAPILAN ARAMA VE GÖZALTILAR

Polis ekipleri, durumu şüpheli görülen bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Köpek Eğitim Merkezi Büro Amirliği ekiplerinin birlikte yaptığı aramalarda 16,84 gram metamfetamin bulundu. Olayla bağlantılı olarak araçta bulunan E.K. ve F.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Toplamda gözaltına alınan 6 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldı.