Adıyaman’da 1 Nisan-30 Haziran Avlanma Yasağı

AÇIKLAMADA AVLANMA YASAĞI DETAYLARI

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünlerinin üreme dönemi olması nedeniyle 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında avlanma yasağının uygulanacağını duyurdu. Yıl boyunca balıkların ve diğer su ürünlerinin üreme dönemi olarak belirlenen bu tarihlerde, iç sularda bulunan baraj, göl, gölet ve akarsularda her türlü su ürünlerinin avlanması yasaklanıyor.

HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜK VE STOK TESPİTİ

Müdürlük yaptığı açıklamada, “Bu yıl da 1380 sayılı Su Ürünleri kanunu, yönetmeliği ve su ürünleri avcılığını düzenleyen 4/1 ve 4/2 numaralı tebliğler gereğince ilimizde 1 Nisan-30 Haziran tarihlerinde su ürünleri avlanma yasağı uygulanacaktır” ifadelerini kullandı. Bu süreçte balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi zorunluluktan doğuyor. Ayrıca, bu yasağın süresi boyunca gemilerde ve istihsal yerleri civarında istihsal vasıtası bulundurulması da yasaklanıyor.

YASAĞA UYMAMANIN CEZALARI

Yasağa aykırı hareket edenlerin, avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her türlü satış, nakil ve imalatında kullanmaları da kesinlikle yasak. Başvuru yapılmadan önce avlanan ürünler için, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içinde il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapılarak stok tespiti yaptırılması gerekiyor. Stok tespiti yapılan su ürünleri, ilgili müdürlükten izin alınmadıkça kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez. Ayrıca, av yasağından önce avlanılan ve stok tespiti yaptırılan iç su balıklarının en geç 7 gün içinde satılması ve işlenmesi zorunludur. Bu hükümlere uymayanların ise 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem göreceği belirtiliyor.