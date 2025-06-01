Adıyaman’da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

YAKALANAN ŞAHISLA İLGİLİ DETAYLAR

Adıyaman’da, hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda M.K. isimli şahıs, “Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” suçu dolayısıyla 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve yakalandı.

KARAKOLDA İŞLEMLER VE TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şahsın karakolda işlemleri tamamlanmış durumda. Ardından, Adıyaman Adliyesi’ne sevk edilen M.K., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.