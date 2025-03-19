Adıyaman’da 14 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

ODALIKTA HAREKETSİZ BULUNDU

Adıyaman’da, yatağında hareketsiz bir şekilde bulunan 14 aylık bebek hastaneye kaldırıldı ancak maalesef hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi’nde yaşayan 14 aylık Ronya Erva S., mama yedikten sonra yatağına konularak uyutuldu.

AİLESİ TARAFINDAN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Bir süre sonra, bebeksinin hareketsiz olduğunu gören yakınları Ronya Erva S.’yi aile sağlık merkezine götürdü. Burada sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra, bebeksinin durumu daha da ciddileştiği için ambulans çağrıldı ve her şeyin yapıldığı özel bir hastaneye götürüldü.

OTOPSİ BEKLENİYOR

Ronya Erva S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebek için kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsi sonrasında netleşeceği belirtildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.