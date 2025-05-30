Adıyaman’da 16 Yaşındaki Sürücü Kazaya Karıştı

KAZA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKTI

Adıyaman’da 16 yaşındaki O.S.İ. yönetimindeki otomobil, kontrolünü kaybederek kaldırımda bulunan elektrik panosuna çarptı. Alınan bilgilere göre, genç sürücünün kullandığı 01 AGE 852 plakalı araç, Karapınar Mahallesi Flamingo yolunda önce kaldırıma çıktı. Otomobil, kaldırımdaki panoya çarparak tarlaya düşmek üzereyken kaldırım kenarında askıda kaldı.

KAZA ANI VE YARALILAR

Olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Araçta bulunan 16 yaşındaki sürücü ve yanındaki iki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Üç arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hastaneye gitmeyi reddettiği ve tedaviyi kabul etmediği bildirildi. Kazada otomobilde ve çevresinde maddi hasar oluştu.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis, ehliyetsiz ve yaşı küçük olan sürücü hakkında yasal işlem başlattı. Kazayla ilgili detaylı bir soruşturma süreci başlatıldı.