Adıyaman’da 19 yaşında genç kayıp

GENÇTEN İKİ GÜNDÜR HABER YOK

Adıyaman’da 19 yaşındaki bir gencin kaybolduğu bilgisi geldi. 19 yaşındaki Mahmut Ensari Öksüz’ün ailesiyle birlikte yaşadığı Adıyaman merkez İndere TOKİ’lerden evden işe gitmek üzere ayrıldığı belirtildi. İki gün önce sabah saatlerinde evden çıkan Öksüz’den bir daha haber alınamadı. Ailesi, gencin hayatından endişe ediyor ve durumu polis ekiplerine aktardı.

KAYBOLAN GENÇ İÇİN YARDIM ÇAĞRISI

Öksüz’ü arama çalışmaları sürerken, kendisine ulaşamayanların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi istendi. Mahmut Ensari Öksüz’ün ailesi, yetkililerden destek talep ederek gencin bir an önce bulunmasını istediklerini vurguladı. Olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.

İstanbul’da Gazzeli Öğrencilere Destek Programı

İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, Gazzeli üniversite öğrencilerine destek mesajları gönderildi; eğitim ve insani değerler üzerinde duruldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda İsveç’i yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İsveç'i 85-79 yenerek çeyrek finale yükseldi. Alperen Şengün maçın en çok sayı atan oyuncusu oldu.

