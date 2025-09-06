Haberler

Adıyaman’da 19 yaşındaki genç kayboldu

GENÇTEN İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Adıyaman’da 19 yaşındaki bir gençten iki gündür haber çıkmıyor. Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere TOKİ’lerinde ailesiyle beraber yaşayan Mahmut Ensari Öksüz, iki gün önce sabah saatlerinde işe gitmek üzere evden ayrıldı. Evden çıkmasının ardından bir daha kendisinden haber alınamayınca, yakınları durumu polise bildirdi.

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLENİYOR

Mahmut Ensari Öksüz’ün ortadan kaybolması nedeniyle yakınları büyük bir endişe taşıyor. Kendisine ulaşamayan aile, Öksüz’ü görenlerin veya yerini bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermelerini istedi. Öksüz ailesi, oğullarının bulunması için yetkililerden yardım talep ettiklerini sürekli dile getiriyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

