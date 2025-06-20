Adıyaman’da 3 Arkadaş Yangın Çıkardı

YANGININ ÇIKMA NEDENİ VE MÜDAHALE

Adıyaman’da 3 arkadaşın ormanlık alanda çıkardığı yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, merkez Altınşehir Mahallesi Karaali Köprüsü yakınlarındaki ormanlık alana giren 14 yaşlarındaki 3 arkadaş, atıştırmalıklarını yedikten sonra çakmakla oynamaya başladı. Çakmakla kağıt tutuşturan çocuklar, kısa sürede örtü yangınına neden oldu.

ÇOCUKLARIN İTFAİYEYE HABER VERİŞİ

Alevlerin ağaçlara sıçraması üzerine çocuklar hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa zamanda olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin etkin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanmalar yaşanmazken, bazı ağaçların zarar gördüğü tespit edildi.

GÖZALTINA ALINAN ÇOCUKLAR

Polis ekiplerince yakalanan 3 çocuk, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yangınla ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.