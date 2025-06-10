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Adıyaman’da 3 Yaşındaki Çocuk Düştü

Olayın Gelişimi

Adıyaman’da bir binanın dördüncü katından düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan 3 yaşındaki Zeliha Ö., evinin dördüncü katındaki balkonda oyun oynarken dengesini kaybederek aşağı düştü.

İlk Müdahale ve Tedavi Süreci

Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılmış olan küçük çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken tedavi altına alındı. Hastanede tedavi gören Zeliha Ö.’nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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