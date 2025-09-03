Adıyaman’da 4 Şüpheli Eser Kaçakçılığına Yakalandı

ADLI OPERASYONLA ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında 4 şüpheliyi yakaladı. Elde edilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, tarihi eserleri satmak için müşteri arayan şahıslara yönelik bir operasyon yapma kararı alındı.

TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Adıyaman Merkez Büyükkavaklı Köyü’nde gerçekleştirilen operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet Hitit dönemine ait heykel, 12 adet tarihi obje, 83 adet sikke ve 1 adet tabanca bulundu. Ele geçirilen tarihi eserler, incelenmek üzere Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.