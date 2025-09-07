Gündem

Adıyaman’da 6 Şahıs Gözaltına Alındı

ADİYAMAN’DA NARKOTİK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda dört şüphelinin ikametlerinde aramalar gerçekleştirdi. Bu aramalarda, 22,04 gram sentetik kannabinoid, 7,24 gram metamfetamin, 0,68 gram esrar, 4 adet Gabaset 600 mg hap, 1 adet Suboxene hap, 3 adet cam ve 1 adet plastik uyuşturucu kullanım aparatı ele geçiriliyor.

ARACINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Köpek Eğitim Merkezi Büro Amirliği çalışanları tarafından yapılan incelemede, araçta 16,84 gram metamfetamin bulunuyor.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Olayla ilgili olarak araçta bulunan E.K. ve F.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Toplamda 6 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülüyor. Konuyla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

