Adıyaman’da Adam, Araçla Çarpıldı

KAZA VE KAYIPLAR

Adıyaman’da yolun karşısına geçmeye çalışan bir adam, otomobilin çarpması sonucunda yaşamını yitirdi. Meydana gelen kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden gelirken 63 FB 915 plakalı aracıyla ilerleyen İmam Çiçek (36), Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Şanlıurfa Yol Ayrımı Kavşağı yakınlarında aracını yol kenarına park etti ve karşıda bulunan akaryakıt istasyonuna yaya olarak geçmek üzere hareket etti.

KAZANIN ANİ GELİŞİMİ

Yolun karşısına geçmeye çalışan İmam Çiçek’e, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden 02 AFR 386 plakalı otomobil çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay sırasında yoldan geçen diğer araçlar, hem kaza yapan araca hem de yerde yatan İmam Çiçek’e çarpmamak için büyük bir çaba gösterdi.

Ağır yaralanan İmam Çiçek, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Adıyaman kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen İmam Çiçek, yaşamını kaybetti. Cenazesi daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na götürüldü. Öte yandan, kazaya karışan araçlar jandarma ekipleri tarafından incelendikten sonra yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak da soruşturma başlatıldı.