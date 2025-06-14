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Adıyaman’da Akrep Soktu, Çocuk Mücadele Ediyor

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Adıyaman’da, akrebin sokması sonucu ağır şekilde yaralanan 3 yaşındaki çocuk hastanede yaşam mücadelesi sürdürüyor. Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Çamdere Köyü’nde meydana gelen olayda, küçük Yusuf D.’yi akrep soktu. Yakınları, durumu fark ettiğinde hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ DURUMA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Yusuf D.’ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından çocuk, önce Sincik Devlet Hastanesi’ne, daha sonra ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Yusuf D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam mücadelesi verdiği bilgisi alındı.

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