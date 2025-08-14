Adıyaman’da Anız Yangını Ağaçları Zarar Verdi

ANIZ YANGINI MEYVE BAHÇELERİNİ ETKİLEDİ

Adıyaman’da meydana gelen anız yangını, bahçelere sıçramasıyla birçok ağaçta hasara yol açtı. Aldığı bilgilere göre, Adıyaman’ın Cendere Köprüsü civarında nedeni bilinmeyen bir anız yangını ortaya çıktı. Yangın, kısa süre içinde büyüyerek çevredeki meyve bahçelerine ulaştı.

VATANDAŞLAR DURUMU İTFAİYEYE BİLDİRDİ

Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, fakat çok sayıda ağaç zarar gördü. Yangının nedenine ilişkin bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.