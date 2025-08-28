Adıyaman’da Araç Bakım Kanalına Düştü

OLAYIN GELİŞİMİ

Adıyaman’da bir kişi, gittiği tamirhanede dengesini kaybederek araç bakım kanalına düştü ve yaralandı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir tamirhaneye gelen Hasan G., burada bulunan araç bakım kanalına düşerek yaralanma yaşadı.

SAĞLIK MÜDAHALESİ

Hasan G.’ye olay yerine ulaşan sağlık ekipleri hızlı bir şekilde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, hemen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerin ardından Hasan G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak gerekli incelemeler ve soruşturma başlatıldı. Gelişmeler takip ediliyor.