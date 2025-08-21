Adıyaman’da Araç Çarpışması, 2 Yaralı

KAZA SONUCU YARALANMALAR YAŞANDI

Adıyaman’da bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde Zeynel U.’nun kullandığı 07 LPA 48 plakalı otomobil ile Özcan A. yönetimindeki 02 KR 923 plakalı kamyonet çarpıştı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kaza sonucunda her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.