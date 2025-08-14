Adıyaman’da Araç Çarpışması, 4 Yaralı

KAZA SONUCU YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Adıyaman’da hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman-Kahta karayolu üzerindeki Hasancık Köyü civarında hafif ticari araç ile otomobil arasında bir çarpışma gerçekleşti. Bu kaza sonucunda toplamda 4 kişi yaralandı.

İLK MÜDAHALE SONRASINDA TEDAVİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerinin hala devam ettiği bildirildi. Bu kazada yer alan araçlar, gerekli incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. Soruşturma ise kazanın detaylarını aydınlatmak amacıyla başlatıldı.