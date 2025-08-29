Haberler

Adıyaman’da Araç Çarpışması Sonucu Yaralı

KAZA HABERİNE GÖRE YARALI VAR

Adıyaman’da meydana gelen bir trafik kazasında bir kişinin yaralandığı bildiriliyor. Alınan bilgilere göre, Abuzer Ü. yönetimindeki 02 AEG 595 plakalı midibüs ile Abuzer T. yönetimindeki 34 KUN 058 plakalı otomobil, Siteler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde çarpıştı.

YARALI SEVK EDİLDİ

Bu kaza sonucunda otomobilde yolcu olarak bulunan Naciye T. yaralandı. Olayı duyup ihbarda bulunanlar sonrasında sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yaralı Naciye T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğreniliyor. Kazayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.

