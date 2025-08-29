Adıyaman’da Araç Çarpışmasında 5 Yaralı

KAZA SONUCU YARALANMA OLAYI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde minibüs ve otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. M.B. yönetimindeki 06 EEV 753 plakalı minibüs, Oyalı Mahallesi yakınlarında, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 06 KA 0842 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ve araçlarda bulunan toplam 3 kişi yaralanıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından durum bildirimi gerçekleştirildi ve sağlık ile kurtarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kurtarma ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçlardan çıkardıktan sonra ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıyor. Yaralıların tedavi süreçleri sürüyor.