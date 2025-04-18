Adıyaman’da Araç Çarpışmasında Yaralılar Var

KAZA SONUCU YARALILAR MEYDANA GELDİ

Adıyaman’da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı olayda 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Mehmet K. yönetimindeki 41 NR 126 plakalı hafif ticari araç, Murat Y. tarafından sürülen 02 AFN 951 plakalı otomobille Adıyaman-Kahta karayolu Gözebaşı Köyü yol ayrımında çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda, otomobilde yer alan Berranur Y. ile Emine Y. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Hastanede tedavi gören yaralılardan Emine Y’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı. Kazanın arka planına dair detayların araştırılmasına devam ediliyor.